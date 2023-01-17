Тихонов Тиханов Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Тиханов Иван Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 30.10.1891

Сын: Тихонов Тиханов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тихонова Тиханова Александра Спиридонова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Октябрь 30.31 Михаил Родители: Пермской губернии Екатеринбургского уезда Кыштымской волости ... запасный уинтер-офицер Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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