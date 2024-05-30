Ковалев Матвей Кириллович
Место рожденияБлагословенная станица Оренбургской губернии
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смерти22.08.1880 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: Ковалев Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
06.04.1854 ст.
Мать ребёнка: Ковалева (Крыльцова) Домния Константиновна
Смерть
22.08.1880 ст.
умер 47 лет от ломоты