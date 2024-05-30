Ковалев Матвей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Матвей Кириллович

Ковалев Матвей Кириллович

Место рождения

Благословенная станица Оренбургской губернии

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

22.08.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Ковалев Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1847 ст.

Жена: Ковалева (Крыльцова) Домния Константиновна

Рождение ребёнка
06.04.1854 ст.

Сын: Ковалев Родион Матвеевич

Мать ребёнка: Ковалева (Крыльцова) Домния Константиновна

Смерть
22.08.1880 ст.
умер 47 лет от ломоты

Мы используем куки для улучшения работы сайта.