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Кузьмин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Михаил

Мать: Анна

Рождение ребёнка
29.07.1908

Сын: Кузьмин Аркадий

Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Кузьмина) Римма

Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия

Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Кузьмин Михаил

Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузьмин Алексей

Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузьмин Александр

Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия

Рождение ребёнка
02.09.1919

Дочь: (Кузьмина) Вера

Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия

Смерть
1934

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