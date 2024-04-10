Кузьмин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1908
Сын: Кузьмин Аркадий
Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Кузьмина) Римма
Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия
Рождение ребёнка
06.11.1912
Сын: Кузьмин Михаил
Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кузьмин Алексей
Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кузьмин Александр
Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия
Рождение ребёнка
02.09.1919
Дочь: (Кузьмина) Вера
Мать ребёнка: Кузьмина Ефалия
Смерть
1934