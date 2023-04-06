Колчин ПАвел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колчин Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчина Софья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно