Колчин ПАвел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчин ПАвел

Колчин ПАвел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Колчин Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колчина Софья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close