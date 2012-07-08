Рубанов Николай Иванович
Место рожденияПервомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения11.04.1951
Дата смерти08.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1951
Отец: Рубанов Иван Акимович
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
17.12.1971
Новосибирск, Россия Дзержинский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.10.1972
Сын: Рубанов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Рубанова Людмила Аркадьевна
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1974
Сын: Рубанов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Рубанова Людмила Аркадьевна
Новосибирск
Развод
08.02.1984
Бракосочетание
Около 1994
Жена: Рубанова Нина Николаевна
Новосибирск, Россия. Дзержинский ЗАГС
Смерть
08.07.2012
г. Новосибирск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
10.07.2012
Орск, Мошковский район, НСО, Россия