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Рубанов Николай Иванович

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Место рождения

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

11.04.1951

Дата смерти

08.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1951

Отец: Рубанов Иван Акимович

Мать: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
17.12.1971

Жена: Рубанова Людмила Аркадьевна

Новосибирск, Россия Дзержинский ЗАГС
Рождение ребёнка
22.10.1972

Сын: Рубанов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Рубанова Людмила Аркадьевна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1974

Сын: Рубанов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Рубанова Людмила Аркадьевна

Новосибирск
Развод
08.02.1984

Жена: Рубанова Людмила Аркадьевна

Бракосочетание
Около 1994

Жена: Рубанова Нина Николаевна

Новосибирск, Россия. Дзержинский ЗАГС
Смерть
08.07.2012
г. Новосибирск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
10.07.2012
Орск, Мошковский район, НСО, Россия
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