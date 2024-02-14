Беккеров Моисей-Семен
Место рожденияШклов
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Растачева) Хася Моисеевна
Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Беккерова) Елизавета Моисеевна
Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Манькин (Манькина) Розалия Моисеевна
Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)
Рождение ребёнка
15.06.1916
Дочь: Скитневский (Беккерова) Геня
Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Беккерова) Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)
Смерть
Около 1943
Похороны
Неизвестно