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Беккеров Моисей-Семен

Место рождения

Шклов

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Растачева) Хася Моисеевна

Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Беккерова) Елизавета Моисеевна

Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Манькин (Манькина) Розалия Моисеевна

Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)

Рождение ребёнка
15.06.1916

Дочь: Скитневский (Беккерова) Геня

Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Беккерова) Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)

Смерть
Около 1943
Похороны
Неизвестно

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