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Марина Тихонова

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Тихон Антипов

Мать: Елена Сидорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лаврентий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ульян Андреев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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