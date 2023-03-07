Марина Тихонова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Тихон Антипов
Мать: Елена Сидорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лаврентий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ульян Андреев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Смерть
Неизвестно