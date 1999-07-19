Соловьева (Соловьева) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 ст.
Бракосочетание
После 1943
Рождение ребёнка
?.05.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1951
Сын: Соловьев Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Соловьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно