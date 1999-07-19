Соловьева (Соловьева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Соловьева) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 ст.

Отец: Соловьев Иван Михайлович

Мать: Соловьева Наталья Кельсиева

Бракосочетание
После 1943

Муж: Соловьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Соловьев Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Соловьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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