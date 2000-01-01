Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шинелин Алексей Филиппов

Отец ребёнка: не указан

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: не указан

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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