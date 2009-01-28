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Четверкин Максим Денисович
Четверкин Максим Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.2009
Пол
Мужской
Отец
Четверкин Денис Александрович
1981 г.р.
Мать
Четверкина (Синкевич) Дарья Алексеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2009
Отец:
Четверкин Денис Александрович
Мать:
Четверкина Дарья Алексеевна
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