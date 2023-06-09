Агафонникова (Мотрохина) Мария Косминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти09.12.1891
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонников Всеволод Яковлевич
Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонникова Августа Яковлевна
Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонникова Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонников Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1891