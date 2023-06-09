Агафонникова (Мотрохина) Мария Косминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонникова (Мотрохина) Мария Косминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мотрохин Косма Кирианович

Мать: Мотрохина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонников Всеволод Яковлевич

Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонникова Августа Яковлевна

Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонникова Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонников Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Агафонников Яков Савинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонников Яков Савинович

Смерть
09.12.1891

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