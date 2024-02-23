Давыдкина (Поршутина) Ульяна Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдкина (Поршутина) Ульяна Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдкин Спиридон Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.?.1889 ст.

Сын: Давыдкин Максим Спиридонович

Отец ребёнка: Давыдкин Спиридон Михайлович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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