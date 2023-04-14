Дуничева Ва..са Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуничева Ва..са Васильевна

Дуничева Ва..са Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуничева Евлампия Андреевна

Отец ребёнка: Дуничев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Дуничев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Дуничев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуничева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Дуничев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дуничев Андрей Николаевич

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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