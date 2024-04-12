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Дымчан Андрей Романович

Место рождения

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

23.08.1914 ст.

Дата смерти

08.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1914 ст.

Отец: Дымчан Роман Иванович

Мать: Дымчан Елизавета Григорьевна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Крещение
29.08.1914 ст.
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменка запасной рядовой Роман Иоанов Дымчан и законная жена его Елисавета Григорьевна, оба православные Восприемники того же посёлка крестьянин Ан... Показать все
Смерть
08.03.1987
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