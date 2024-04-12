Дымчан Андрей Романович
Место рождения
Дата рождения23.08.1914 ст.
Дата смерти08.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1914 ст.
Крещение
29.08.1914 ст.
Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменка запасной рядовой Роман Иоанов Дымчан и законная жена его Елисавета Григорьевна, оба православные Восприемники того же посёлка крестьянин Ан... Показать все
Смерть
08.03.1987