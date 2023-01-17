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Трегубов Михаил Васильевич

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Место рождения

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1870 ст.

Отец: Трегубов Василий Григорьевич

Мать: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.02.1891 ст.

Жена: Трегубова Дарья Стефанова

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.

Сын: Трегубов Евфимий Михайлов

Мать ребёнка: Трегубова Дарья Стефанова

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1899 ст.

Сын: Трегубов Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: Трегубова Дарья Стефанова

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1910 ст.

Сын: Трегубов Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Трегубова Дарья Стефанова

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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