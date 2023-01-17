Трегубов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1870 ст.
Отец: Трегубов Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.
Сын: Трегубов Евфимий Михайлов
Мать ребёнка: Трегубова Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
04.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Трегубова Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
03.04.1910 ст.
Сын: Трегубов Терентий Михайлов
Мать ребёнка: Трегубова Дарья Стефанова
Смерть
Неизвестно