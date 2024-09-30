Кяйвяряйнен (Кемппи) Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1918
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1924
Сын: Кяйвяряйнен Эйно Абрамович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: (Кяйвяряйнен) Вера Абрамовна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1927
Сын: Кяйвяряйнен Иван Абрамович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно