Кяйвяряйнен (Кемппи) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Кемппи) Софья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1918

Муж: Кяйвяряйнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.04.1924

Сын: Кяйвяряйнен Эйно Абрамович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: (Кяйвяряйнен) Вера Абрамовна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.07.1927

Сын: Кяйвяряйнен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Абрам Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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