Иванов Илья Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Илья Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1935

Сын: Иванов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна

Николаев, Миколаївська область
Смерть
1941
Причина смерти: Член ВКПб, директор школы. Расстрелян фашистами.

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