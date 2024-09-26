Иванов Илья Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1935
Мать ребёнка: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна
Рождение ребёнка
20.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна
Смерть
1941
Причина смерти: Член ВКПб, директор школы. Расстрелян фашистами.