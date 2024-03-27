Федосова (Судоргина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Судоргин Матвей
Бракосочетание
04.10.1876
Муж: Федосов Павел
Рождение ребёнка
22.09.1877
Рождение ребёнка
30.03.1889
Рождение ребёнка
04.05.1894
Рождение ребёнка
03.09.1895
Сын: Федосов Иосиф
Отец ребёнка: Федосов Павел
Рождение ребёнка
09.12.1897
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Федосов Павел
Смерть
Неизвестно