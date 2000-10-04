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Родионов Захар Филатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1903

Дата смерти

11.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1903

Отец: Родионов Филат Демидович

Мать: Родионова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Родионов Павел Захарович

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Родионов Александр Захарович

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
21.10.1936

Сын: Родионов Николай Захарович

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
22.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
12.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
25.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
14.11.1946

Сын: Родионов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
18.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
07.05.1951

Дочь: Ялунина Лидия Захаровна

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
18.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Рождение ребёнка
20.06.1956

Сын: Родионов Виктор Захарович

Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Антонида Спиридоновна

Смерть
11.08.1984
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