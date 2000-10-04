Родионов Захар Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1903
Дата смерти11.08.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1903
Отец: Родионов Филат Демидович
Мать: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1932
Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Родионов Александр Захарович
Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна
Рождение ребёнка
21.10.1936
Сын: Родионов Николай Захарович
Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна
Рождение ребёнка
22.09.1938
Рождение ребёнка
12.08.1941
Рождение ребёнка
25.02.1945
Рождение ребёнка
14.11.1946
Сын: Родионов Михаил Захарович
Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.06.1949
Рождение ребёнка
07.05.1951
Дочь: Ялунина Лидия Захаровна
Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.03.1953
Рождение ребёнка
20.06.1956
Сын: Родионов Виктор Захарович
Мать ребёнка: Родионова Антонида Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1984