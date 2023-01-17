Петроченко Кольцова Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченко Кольцова Наталия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1959

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959

Отец: Кольцов Михаил Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петроченко Владимир Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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