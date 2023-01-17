Петроченко Кольцова Наталия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959
Отец: Кольцов Михаил Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петроченко Владимир Александрович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область