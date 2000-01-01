Кузнецова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараторина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараторина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно