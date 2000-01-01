Кузнецова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараторина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараторина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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