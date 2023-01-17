Белых Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Серафима Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Белых Владимир Иванович

Отец ребёнка: Белых Иван Парамонович

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белых Иван Парамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Иван Парамонович

Смерть
Неизвестно
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