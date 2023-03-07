Медведев Анатолий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Анатолий Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Медведева Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Медведева Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Медведева Надежда Фёдоровна

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