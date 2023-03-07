Медведев Анатолий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Медведева Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Медведева Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Медведева Надежда Фёдоровна