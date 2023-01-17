Блинов Матвей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1837 ст.
Дата смертиМежду 1891 и 1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1837 ст.
Отец: Блинов Николай Саввович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1864 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
21.07.1870 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
22.02.1873 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Матвеевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна
Смерть
Между 1891 и 1903 ст.