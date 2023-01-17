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Блинов Матвей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1837 ст.

Дата смерти

Между 1891 и 1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1837 ст.

Отец: Блинов Николай Саввович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1864 ст.

Сын: Блинов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
21.07.1870 ст.

Сын: Блинов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
22.02.1873 ст.

Сын: Блинов Федот Матвеевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Матвеевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ермиловна

Смерть
Между 1891 и 1903 ст.
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