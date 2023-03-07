Денисов Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Тихон Фадеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.07.1883
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1885
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1889
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1894
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1895
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1898
Дочь: Федора Ивановна
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1901
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1904
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно