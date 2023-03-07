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Денисов Иван Тихонович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Тихон Фадеевич

Мать: ?

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.07.1883

Сын: Денисов Борис Иванович

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.02.1885

Сын: Денисов Семен Иванович

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Денисов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.01.1894

Сын: Денисов Ермил Иванович

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.04.1895

Сын: Денисов Степан Иванович

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.08.1898

Дочь: Федора Ивановна

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.06.1901

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.05.1904

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Денисова Февронья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Февронья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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