Евфимия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 04.08.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1848 по 1863

Муж: Федор Иванович

Евфимия Владимировна вторая жена.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 04.08.1864 ст.

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