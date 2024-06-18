Евфимия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 04.08.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1848 по 1863
Муж: Федор Иванович
Евфимия Владимировна вторая жена.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 04.08.1864 ст.