Сергеева (Лопухова) Евдокия (Дуня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева (Лопухова) Евдокия (Дуня)

Сергеева (Лопухова) Евдокия (Дуня)

avatar

Место рождения

село Лада

Дата рождения

20.02.1910

Дата смерти

07.05.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910

Отец: Лопухов Дмитрий

Мать: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
24.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий

д. Сыропятовка
Рождение ребёнка
03.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий

д. Сыропятовка
Рождение ребёнка
19.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий

д. Сыропятовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Дмитрий

Смерть
07.05.2001
Саранск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close