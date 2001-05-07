Сергеева (Лопухова) Евдокия (Дуня)
Место рождениясело Лада
Дата рождения20.02.1910
Дата смерти07.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910
Отец: Лопухов Дмитрий
Мать: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
24.12.1936
д. Сыропятовка
Рождение ребёнка
03.07.1938
д. Сыропятовка
Рождение ребёнка
19.08.1945
д. Сыропятовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Дмитрий
Смерть
07.05.2001
Саранск