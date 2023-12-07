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Александра Андреев

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.04.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904 ст.

Отец: Андрей Демьянов

Мать: Соломонида Григорьева

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 516. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.... Показать все
Крещение
25.04.1904 ст.
Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Деревни Новой Сосны крестьянин Андрей Петров и той же деревни крестьянская жена Варвара Георгiева. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-39QW-H?i=16&cc=1807365&personaUr... Показать все
Смерть
Неизвестно

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