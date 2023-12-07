Александра Андреев
Место рождения
Дата рождения23.04.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904 ст.
Отец: Андрей Демьянов
Мать: Соломонида Григорьева
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 516. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с.... Показать все
Крещение
25.04.1904 ст.
Восприемники: Деревни Новой Сосны крестьянин Андрей Петров и той же деревни крестьянская жена Варвара Георгiева. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-39QW-H?i=16&cc=1807365&personaUr... Показать все
Смерть
Неизвестно