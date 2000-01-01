Фетш (Fetsch) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения?.03.1718
Дата смерти31.10.1779
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1718
Отец: Фетш Иоганнес Михаэль
Мать: Гутханс Мария Магдалена
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.03.1734
Муж: Эберле Габриэль
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
16.08.1749
Сын: Эберле Иоахим
Отец ребёнка: Эберле Габриэль
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
31.10.1779
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
01.11.1779
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция