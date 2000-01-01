Фетш (Fetsch) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

?.03.1718

Дата смерти

31.10.1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1718

Отец: Фетш Иоганнес Михаэль

Мать: Гутханс Мария Магдалена

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.03.1734

Муж: Эберле Габриэль

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
16.08.1749

Сын: Эберле Иоахим

Отец ребёнка: Эберле Габриэль

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
31.10.1779
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
01.11.1779
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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