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Путилина Марья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Путилина) Мария

Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1835

Сын: Путилин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Путилина) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Путилина) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Путилина) Христина Степановна

Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович

Смерть
Неизвестно

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