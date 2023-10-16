Путилина Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Путилина) Мария
Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1835
Сын: Путилин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Путилина) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Путилина) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Путилина) Христина Степановна
Отец ребёнка: Путилин Степан Петрович
Смерть
Неизвестно