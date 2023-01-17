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Мосолов Иван Федоров

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Мосолов Федор

Мать: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Мосолов Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Мосолов Семен Иванов

Мать ребёнка: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Мосолов Петр Иванов

Мать ребёнка: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Мосолов Аким Иванов

Мать ребёнка: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосолова Мавра Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосолова ?

Смерть
Неизвестно
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