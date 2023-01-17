Мосолов Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Мосолов Федор
Мать: Мосолова ?
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Мосолова ?
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Мосолов Семен Иванов
Мать ребёнка: Мосолова ?
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Мосолов Петр Иванов
Мать ребёнка: Мосолова ?
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Мосолов Аким Иванов
Мать ребёнка: Мосолова ?
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Мосолова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосолова Мавра Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосолова ?
Смерть
Неизвестно