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Аллагулов Фаиз Абдуллович

Место рождения

д.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

01.07.1939

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна

Рождение ребёнка
23.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна

Рождение ребёнка
19.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна

Рождение ребёнка
13.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна

Рождение ребёнка
21.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллагулова (Аминова) Халима Хайрулловна

Смерть
2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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