Аллагулов Фаиз Абдуллович
Место рожденияд.Ибракаево Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения01.07.1939
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1968
Рождение ребёнка
19.11.1969
Рождение ребёнка
13.01.1974
Рождение ребёнка
21.05.1976
Смерть
2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно