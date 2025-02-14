(Арекаева) Екатерина Тимофеевна
Место рожденияг .Москва
Дата рождения31.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1983
г .Москва
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Москва роддом 10
Рождение ребёнка
20.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Москва роддом 10