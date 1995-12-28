(Лепенина) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лепенина) Зинаида Степановна

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

05.09.1930

Дата смерти

28.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1930

Отец: Лепенин Степан

Мать: Лепенина (Кислова) Анастасия Дмитриевна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожатов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшина (Кожатова) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кожатов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
08.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожатов Виктор Павлович

Смерть
28.12.1995

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