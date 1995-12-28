(Лепенина) Зинаида Степановна
Место рождения
Дата рождения05.09.1930
Дата смерти28.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшина (Кожатова) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кожатов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
08.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожатов Виктор Павлович
Смерть
28.12.1995