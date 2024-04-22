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Серебров Валерий Владимирович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1981

Сын: Серебров Андрей Валериевич

Мать ребёнка: Сереброва Нина Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.1988

Дочь: Скороходова Татьяна Валериевна

Мать ребёнка: Сереброва Нина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1991

Дочь: Казакова Елена Валериевна

Мать ребёнка: Сереброва Нина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сереброва Нина Николаевна

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