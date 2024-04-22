Серебров Валерий Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959
Рождение ребёнка
15.08.1981
Сын: Серебров Андрей Валериевич
Мать ребёнка: Сереброва Нина Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1988
Дочь: Скороходова Татьяна Валериевна
Мать ребёнка: Сереброва Нина Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1991
Дочь: Казакова Елена Валериевна
Мать ребёнка: Сереброва Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно