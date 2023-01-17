Мезенцев Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.2004
Дочь: Мезенцева Вера Александровна
Мать ребёнка: Мезенцева Анна Владимировна
Рождение ребёнка
25.01.2010
Дочь: Мезенцева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Мезенцева Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно