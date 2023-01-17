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Мезенцев Александр Владимирович

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Место рождения

Зеркло, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеркло, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.2004

Дочь: Мезенцева Вера Александровна

Мать ребёнка: Мезенцева Анна Владимировна

Рождение ребёнка
25.01.2010

Дочь: Мезенцева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Мезенцева Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенцева Анна Владимировна

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