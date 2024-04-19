Еландаева (Репина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еландаева (Репина) Наталья Александровна

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Место рождения

Чувашская АССР, гор. Чебоксары

Дата рождения

07.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1975

Отец: Репин Александр Константинович

Мать: Репина Эмма Ильинична

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еландаев Сергей

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еландаев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еландаев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Еландаев Сергей

Чувашская АССР, гор. Чебоксары
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