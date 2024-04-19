Еландаева (Репина) Наталья Александровна
Место рожденияЧувашская АССР, гор. Чебоксары
Дата рождения07.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1975
Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еландаев Сергей
Чувашская АССР, гор. Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еландаев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еландаев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Еландаев Сергей
Чувашская АССР, гор. Чебоксары