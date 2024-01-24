Корчагина Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорычев Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Федорычев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федорычев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нагаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагаева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Нагаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Нагаев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагаев Василий