Камаева (Егорова) Раиса Хасановна или Александровна
Место рожденияУзбекская ССР, Сырдарьинская область, г.Гулистан колхоз имени Ленина
Дата рождения17.10.1946
Дата смерти03.06.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1946
Узбекская ССР, Сырдарьинская область, г.Гулистан (до 1961 года г.Мирзачуль) колхоз имени Ленина
Рождение ребёнка
21.07.1971
Дочь: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Камаев Валерий Федорович
Смерть
03.06.1987
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область