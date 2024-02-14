Камаева (Егорова) Раиса Хасановна или Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Егорова) Раиса Хасановна или Александровна

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Место рождения

Узбекская ССР, Сырдарьинская область, г.Гулистан колхоз имени Ленина

Дата рождения

17.10.1946

Дата смерти

03.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1946

Отец: Егоров Александр Михайлович

Мать: Хасанова Гульзифа Карямовна

Узбекская ССР, Сырдарьинская область, г.Гулистан (до 1961 года г.Мирзачуль) колхоз имени Ленина
Рождение ребёнка
21.07.1971

Дочь: Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Камаев Валерий Федорович

Смерть
03.06.1987
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

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