Солодянкин Савелий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Солодянкин Мирон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1770
Дочь: Огородникова Дария Савельевна
Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Солодянкин Пахомий Савельевич
Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
26.08.1774
Сын: Солодянкин Андриан Савельевич
Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дернова Параскева Савельевна
Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Глухих Анна Савельевна
Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефросиния Савельевна
Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1790