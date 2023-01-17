Солодянкин Савелий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкин Савелий Миронович

Солодянкин Савелий Миронович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Солодянкин Мирон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1770

Дочь: Огородникова Дария Савельевна

Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Солодянкин Пахомий Савельевич

Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1774

Сын: Солодянкин Андриан Савельевич

Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дернова Параскева Савельевна

Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Глухих Анна Савельевна

Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефросиния Савельевна

Мать ребёнка: Солодянкина Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1790
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close