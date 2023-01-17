Габдрафикова Марьям Мухтаровна
Место рождения
Дата рождения22.04.1911
Дата смерти13.12.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1911
Рождение ребёнка
03.01.1930
Сын: Мухаметьянов Ражап Агилевич
Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Мухаметьянов Рауф Агилевич
Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович
Рождение ребёнка
11.10.1936
Сын: Мухаметьянов Рафик Агилевич
Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович
Рождение ребёнка
28.03.1941
Сын: Мухамедзянов Рамиль Агилевич
Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Примерно в три года
Смерть
13.12.1989
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан