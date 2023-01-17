Габдрафикова Марьям Мухтаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдрафикова Марьям Мухтаровна

Габдрафикова Марьям Мухтаровна

avatar

Место рождения

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.04.1911

Дата смерти

13.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1911

Отец: Габдрафиков Мухтар Усманович

Мать: Бадгялъямал Гумаровна

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1930

Сын: Мухаметьянов Ражап Агилевич

Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Мухаметьянов Рауф Агилевич

Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1936

Сын: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1941

Сын: Мухамедзянов Рамиль Агилевич

Отец ребёнка: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

Место жительства
Неизвестно
Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Примерно в три года
Смерть
13.12.1989
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close