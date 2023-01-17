Старцев Малафей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старцев Федор Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Старцев Вячеслав Малафеевич
Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
09.07.1924
Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Старцев Владимир Малафеевич
Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Рождение ребёнка
01.11.1931
Сын: Старцев Александр Малафеевич
Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Солгинский, Вельский муниципальный район, Архангельская область