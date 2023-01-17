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Старцев Малафей Федорович

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Место рождения

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Федор Архипович

Мать: не указана

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Старцев Вячеслав Малафеевич

Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Старцев Петр Малафеевич

Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.07.1924

Сын: Старцев Павел Малафеевич

Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Старцев Иван Малафеевич

Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Старцев Владимир Малафеевич

Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1931

Сын: Старцев Александр Малафеевич

Мать ребёнка: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Солгинский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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