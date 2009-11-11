Малый Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малый Иван Леонтьевич

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Место рождения

Грейгово, Миколаївська область

Дата рождения

15.08.1920

Дата смерти

11.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Грейгово, Миколаївська область
Смерть
11.11.2009
Грейгово, Миколаївська область
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