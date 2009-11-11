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Малый Иван Леонтьевич
Малый Иван Леонтьевич
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Место рождения
Грейгово
, Миколаївська область
Дата рождения
15.08.1920
Дата смерти
11.11.2009
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Грейгово
, Миколаївська область
Смерть
11.11.2009
Грейгово
, Миколаївська область
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