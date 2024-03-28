Гладышев Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1906
Сын: Алексей Алексеевич Гладышев
Мать ребёнка: Гладышева Глафира Петровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гладышев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Глафира Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1916
Дочь: Шадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гладышев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Гладышева Глафира Алексеевна
Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Гладышев Ипполит Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гладышева Нионила Алексеевна
Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна
Смерть
Неизвестно