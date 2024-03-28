Гладышев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Алексей Алексеевич

Гладышев Алексей Алексеевич

Место рождения

Соловьево

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Гладышев Алексей Иванович

Мать: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Глафира Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Алексей Алексеевич Гладышев

Мать ребёнка: Гладышева Глафира Петровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гладышев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Глафира Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1916

Дочь: Шадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гладышев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Гладышева Глафира Алексеевна

Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Гладышев Ипполит Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гладышева Нионила Алексеевна

Мать ребёнка: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.