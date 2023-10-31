Богданова Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Богданова Анна Карповна
Отец ребёнка: Богданов Карп Михеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Богданов Дмитрий Карпович
Отец ребёнка: Богданов Карп Михеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Богданов Карп Михеевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно