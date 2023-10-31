Богданова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Богданова Анна Карповна

Отец ребёнка: Богданов Карп Михеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Богданов Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Михеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Богданов Прохор Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Михеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Карп Михеевич

Смерть
Неизвестно
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