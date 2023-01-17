Варенцова (Ячменева) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти22.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
04.12.1952
Дочь: Якушова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Варенцов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1956
Сын: Варенцов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Варенцов Михаил Васильевич
Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1956