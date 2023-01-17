Варенцова (Ячменева) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенцова (Ячменева) Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

22.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ячменев Михаил Федорович

Мать: Ячменева Анна Александровна

Рождение ребёнка
04.12.1952

Дочь: Якушова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Варенцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.1956

Сын: Варенцов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Варенцов Михаил Васильевич

Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Михаил Васильевич

Смерть
22.06.1956
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