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Калугин Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1842 ст.

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1842 ст.

Отец: Калугин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Калугин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Власьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.

Сын: Калугин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Власьевна

Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.

Сын: Калугин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Власьевна

Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Калугин Павел Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Власьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Власьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Константин Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1911
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