Калугин Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1842 ст.
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1842 ст.
Отец: Калугин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Евдокия Власьевна
Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.
Сын: Калугин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Евдокия Власьевна
Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.
Сын: Калугин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Евдокия Власьевна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Власьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Власьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Константин Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1911