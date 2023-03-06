Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Головин Стефан Филимонов

Мать: Головина Гликерия Петровна

Смерть
Неизвестно
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