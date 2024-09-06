Гуселетова Матрёна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетова Матрёна Иванова

Гуселетова Матрёна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Около 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Кирилл

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Гуселетов Артемей Кириллов

Отец ребёнка: Гуселетов Кирилл

Гуселетова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Гуселетов Степан Кириллов

Отец ребёнка: Гуселетов Кирилл

Гуселетова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Гуселетова) Василиса Кириллова

Отец ребёнка: Гуселетов Кирилл

Гуселетова, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Около 1778
Гуселетова, Новосибирский округ, Сибирский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.