Гуселетова Матрёна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиОколо 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуселетов Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Гуселетов Артемей Кириллов
Отец ребёнка: Гуселетов Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Гуселетов Степан Кириллов
Отец ребёнка: Гуселетов Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Гуселетова) Василиса Кириллова
Отец ребёнка: Гуселетов Кирилл
Смерть
Около 1778