Ермолянка Ганна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермолянка Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Герасим (Гарасим) Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснодворский Гордей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснодворская Богдана Ивановна

Отец ребёнка: Краснодвоский Иван Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснодворский Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Краснодвоский Иван Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснодворский Ян Иванович

Отец ребёнка: Краснодвоский Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснодвоский Иван Маркович

Упоминание
15.05.1620 ст.
Овруч, Житомирська область
: Ekatrakty z akt sadow grodskich Owruckich z lat 1620 Видимус книгъ врядовых Замку господаръского Овруцкого Лита Божого нароженя тысяча пятсот деведесятого мца майа пятогонадцатого дніа. Передомною... Показать все

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