Ермолянка Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснодворский Гордей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснодворская Богдана Ивановна
Отец ребёнка: Краснодвоский Иван Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснодворский Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Краснодвоский Иван Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснодворский Ян Иванович
Отец ребёнка: Краснодвоский Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
15.05.1620 ст.
Овруч, Житомирська область
: Ekatrakty z akt sadow grodskich Owruckich z lat 1620 Видимус книгъ врядовых Замку господаръского Овруцкого Лита Божого нароженя тысяча пятсот деведесятого мца майа пятогонадцатого дніа. Передомною... Показать все